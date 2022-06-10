Перес стал лучшим в первой практике «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Азербайджана».
Второе время у пилота «Феррари» Шарля Леклера, третье — у напарника Переса Макса Ферстаппена.
Сегодня, 10 июня, также пройдет вторая практика «Гран-при Азербайджана». Начало — в 17.00 мск.
Гран-при Азербайджана
10 июня 2022 года
1-я практика
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.45,476 (21 круг)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,127 (21)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,334 (24)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,536 (22)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,095 (21)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,191 (21)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,220 (25)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,229 (23)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,354 (25)
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,441 (20)
11. Ландо Норрис («Макларен») +2,215 (19)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,371 (24)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,470 (24)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,494 (22)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,602 (22)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,746 (24)
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,943 (22)
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +3,334 (22)
19. Николас Латифи («Уильямс») +5,445 (7)
20. Мик Шумахер («Хаас») +12,856 (3)