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Сегодня, 15:45

Перес стал лучшим в первой практике «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Азербайджана».

Второе время у пилота «Феррари» Шарля Леклера, третье — у напарника Переса Макса Ферстаппена.

Сегодня, 10 июня, также пройдет вторая практика «Гран-при Азербайджана». Начало — в 17.00 мск.

Гран-при Азербайджана

10 июня 2022 года

1-я практика

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.45,476 (21 круг)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,127 (21)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,334 (24)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,536 (22)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,095 (21)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,191 (21)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,220 (25)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,229 (23)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,354 (25)
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,441 (20)
11. Ландо Норрис («Макларен») +2,215 (19)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,371 (24)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,470 (24)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,494 (22)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,602 (22)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,746 (24)
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,943 (22)
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +3,334 (22)
19. Николас Латифи («Уильямс») +5,445 (7)
20. Мик Шумахер («Хаас») +12,856 (3)

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Шарль Леклер
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