Гасли прокомментировал новый контракт Переса с «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал новый контракт Серхио Переса с «Ред Булл».

«Все логично, решение не стало неожиданностью. Если рассмотреть требования ко второму пилоту, Перес подходит по всем параметрам. С другой стороны, это решение повлияет на мою карьеру и стремления — надо понять, как действовать дальше.

Мои амбиции выше, чем просто борьба за место в топ-10, я хочу большего. За последние сезоны я показал, на что способен. Пока я полностью предан «Альфа Таури», в том числе и в трудные времена, потому что сейчас мы не так конкурентоспособны, как в прошлом году», — приводит слова Гасли De Telegraaf.

Гасли выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего был переведен в «Альфа Таури».

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. 31 мая команда объявила о продлении контракта с мексиканцем до конца 2024 года.