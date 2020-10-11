Нико Хюлькенберг: «Я просто сидел и пил кофе с другом, как мне вдруг позвонили из «Рейсинг Пойнт»

Пилот Нико Хюлькенберг, заменивший Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при Айфеля», рассказал, при каких обстоятельствах его вызвали на этап.

Немец уже выступал за «Рейсинг Пойнт», заменяя заболевшего коронавирусом Серхио Переса.

— В этот раз все вышло еще безумнее, чем в прошлый, — приводит GPBlog слова Хюлькенберга. — Когда мне позвонили, я был в Кельне, примерно в часе езды от «Нюрбургринга». Я бы все равно приехал на трассу, потому что должен был появиться в эфире канала RTL. Просто сидел, пил кофе со своим другом, и тут вдруг увидел, что мне звонит Отмар Зафнауэр (руководитель «Рейсинг Пойнт» — прим. «СЭ»). Он сказал: «Хюлькенберг, скорее! Ты нам нужен!». Остальное вы знаете сами. В гонке нас ждет непростое испытание, мы постараемся сделать все, что в наших силах.

Хюлькенберг занял последнее, 20-е место в квалификации «Гран-при Айфеля». Гонка стартует сегодня, 11 октября, начало — в 15.00 (мск).