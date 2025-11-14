Неизвестные проникли на базу французской команды «Альпин»

Двое неизвестных проникли на базу команды «Альпин» из «Формулы-1», расположенной во французском муниципалитете Вири-Шатийон, сообщает Le Parisien.

По информации источника, инцидент произошел в понедельник вечером. Злоумышленники разбили окно в вестибюле здания и проникли в офисы руководства. В момент происшествия сотрудники отсутствовали на месте.

По предварительным данным, с базы ничего не было украдено, но расследование продолжается. Дело передано в территориальный отдел по борьбе с преступностью (DCT). Среди возможных версий рассматривается промышленный шпионаж.