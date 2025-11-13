Формула-1
Сегодня, 10:49

В «Ауди» обозначили сроки для борьбы за чемпионство в «Формуле-1»

Анастасия Пилипенко

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер прокомментировал презентацию концепции ливреи на сезон-2026. В следующем году компания дебютирует в «Формуле-1».

«Вступая на вершину автоспорта, «Ауди» делает четкое, амбициозное заявление. Это следующая глава в обновлении компании. «Формула-1» станет катализатором перемен в сторону более эффективной, быстрой и инновационной «Ауди».

Мы вступаем в «Формулу-1» не просто ради участия. Мы хотим побеждать. В то же время мы понимаем, что топ-командой нельзя стать в одночасье. Требуется время, настойчивость и неустанное стремление пересмотреть статус-кво. К 2030 году мы хотим сражаться за чемпионство», — цитирует Делльнера Motorsport Week.

В 2026 за команду будут выступать пилоты Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето.

