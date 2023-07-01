Леклер оштрафован за блокировку Пиастри и потеряет три позиции на старте спринта «Гран-при Австрии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет три позиции на старте спринт-гонки «Гран-при Австрии».

Монегаск получил штраф за блокировку гонщика «Макларен» Оскара Пиастри во время первого сегмента спринт-квалификации.

Из-за наказания Леклер, занявший шестое место в квалификации, стартует с девятой позиции.

Спринт-гонка в рамках «Гран-при Австрии» состоится в субботу, 1 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.