Хэмилтон вызван к стюардам «Гран-при Саудовской Аравии» за блокировку Мазепина
19:16
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вызван к стюардам «Гран-при Саудовской Аравии». Британец подозревается в превышении скорости в зоне двойных желтых флагов по ходу третьей практики.
Также Хэмилтон стал участником инцидента, в котором слишком сильно замедлился в узком месте трека, в результате чего в Льюиса чуть не врезался пилот «Хааса» Никита Мазепин.
Напомним, за подобное нарушение правил Макс Ферстаппен на «Гран-при Катара» получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю