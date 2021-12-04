Хэмилтон вызван к стюардам «Гран-при Саудовской Аравии» за блокировку Мазепина

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вызван к стюардам «Гран-при Саудовской Аравии». Британец подозревается в превышении скорости в зоне двойных желтых флагов по ходу третьей практики.

Также Хэмилтон стал участником инцидента, в котором слишком сильно замедлился в узком месте трека, в результате чего в Льюиса чуть не врезался пилот «Хааса» Никита Мазепин.

Напомним, за подобное нарушение правил Макс Ферстаппен на «Гран-при Катара» получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.