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Хэмилтон вызван к стюардам «Гран-при Саудовской Аравии» за блокировку Мазепина

19:16
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вызван к стюардам «Гран-при Саудовской Аравии». Британец подозревается в превышении скорости в зоне двойных желтых флагов по ходу третьей практики.

Также Хэмилтон стал участником инцидента, в котором слишком сильно замедлился в узком месте трека, в результате чего в Льюиса чуть не врезался пилот «Хааса» Никита Мазепин.

Напомним, за подобное нарушение правил Макс Ферстаппен на «Гран-при Катара» получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.

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Иван Шитик все материалы автора
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