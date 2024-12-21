Лоусон — о Ферстаппене: «Нет никого лучше, у кого я мог бы многому научиться»

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон поделился впечатлениями от подписания контракта с «Ред Булл». Он отметил, что рад возможности стать напарником четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Нет никого лучше, у кого я мог бы многому научиться. Это возможность стать лучшим гонщиком, каким я только могу быть. Я чувствую, что готов к этому. Я не жду, что выеду на трассу и сразу начну выигрывать гонки. Цель команды в следующем году — бороться за Кубок конструкторов, и если у нас появится возможность вести борьбу, я сделаю свою работу. Конечно, в долгосрочной перспективе я хочу выиграть чемпионат мира и стать лучшим. Буду стараться достичь этого как можно раньше», — заявил Лоусон.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.