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Сегодня, 17:50

Ферстаппен оценил влияние скандала вокруг Хорнера на «Ред Булл»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что скандал вокруг главы команды Кристиана Хорнера на старте минувшего сезона стал серьезным отвлекающим фактором для «быков».

В феврале одна из сотрудниц обвинила Хорнера в неподобающем поведении и чрезмерном контроле. Однако по итогам внутреннего расследования, которое провел австрийский концерн «Ред Булл», глава команды был оправдан.

«Не думаю, что это затмило [достижения]. Конечно, поначалу было неприятно. Может, для кого-то это стало отвлекающим фактором. Но в то же время мне никогда не казалось, что это отвлекало людей из инженерной группы. Все сотрудники достаточно профессиональны, чтобы сосредоточиться на работе. Это не всегда просто, но в конечном счете я тоже должен заниматься своим делом», — приводит RacingNews365 слова Ферстаппена.

По итогам сезона-2024 27-летний Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». В Кубке конструкторов «Ред Булл» занял третье место, уступив расположившейся на второй позиции «Феррари» и забравшему трофей «Макларен».

Источник: RacingNews365
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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