Ферстаппен оценил влияние скандала вокруг Хорнера на «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что скандал вокруг главы команды Кристиана Хорнера на старте минувшего сезона стал серьезным отвлекающим фактором для «быков».

В феврале одна из сотрудниц обвинила Хорнера в неподобающем поведении и чрезмерном контроле. Однако по итогам внутреннего расследования, которое провел австрийский концерн «Ред Булл», глава команды был оправдан.

«Не думаю, что это затмило [достижения]. Конечно, поначалу было неприятно. Может, для кого-то это стало отвлекающим фактором. Но в то же время мне никогда не казалось, что это отвлекало людей из инженерной группы. Все сотрудники достаточно профессиональны, чтобы сосредоточиться на работе. Это не всегда просто, но в конечном счете я тоже должен заниматься своим делом», — приводит RacingNews365 слова Ферстаппена.

По итогам сезона-2024 27-летний Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». В Кубке конструкторов «Ред Булл» занял третье место, уступив расположившейся на второй позиции «Феррари» и забравшему трофей «Макларен».