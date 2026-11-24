Гонщик Формулы-1 признался, что не любит кардио, но продолжает тренироваться

22-летний пилот Формулы-1 Исак Хаджар рассказал о своей физической подготовке и признался, что не любит кардиотренировки, хотя считает их необходимыми для поддержания выносливости. Об этом сообщает Men's Health.

По словам гонщика, наиболее скучной частью тренировочного процесса для него остаются аэробные нагрузки во второй пульсовой зоне. Чтобы разнообразить занятия, Хаджар смотрит фильмы и сериалы или слушает музыку.

При этом физическая подготовка пилота не ограничивается развитием выносливости. Перед гонками француз выполняет разминку и растяжку вместе с тренером, а также использует упражнения на реакцию и координацию, в том числе жонглирование.

У Хаджара есть и необычное предстартовое правило. Ровно за девять минут до начала гонки он приступает к установке наушников. Спортсмен старается проводить в кокпите до старта как можно меньше времени.

После соревнований гонщик предпочитает отдыхать за просмотром аниме и общением с семьей. Важное место в его режиме занимает сон, которым он не готов жертвовать даже ради видеоигр.