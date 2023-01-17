«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2023 из 23 гонок

В пресс-службе Формулы-1 сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов, сообщает Racefans.net.

По информации источника, в предстоящем сезоне участники проведут 23 «Гран-при» вместо рекордных 24. Это связанно с невозможностью проведения «Гран-при Китая» из-за ковидных ограничений.

СМИ сообщали, что руководство серии планировали заменить «Гран-при Китая» и провести этап в Турции или Португалии, однако им не удалось прийти к договоренности.

Также в «Ф-1» оставили без изменений все утвержденные ранее даты проведения гонок. Таким образом, между «Гран-при Австралии» и «Гран-при Азербайджана» в календаре будет перерыв в 25 дней.