Виталий Петров объяснил неудачу «Феррари» в прошлом сезоне

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» прокомментировал неудачное выступление команды «Феррари» в прошлом сезоне.

«Феррари» очень серьезно относится к своим машинам, обычно у них все очень строго в плане подготовке и жестко. Одна ошибка — и человека меняют. А тут проигрывают пит-стопы, на тактике проигрывают, шины не могут подобрать. Сами себя загнали в такой угол, из которого бороться за титул было невозможно. Проблемы где-то наверху, в руководстве, что-то пошло кардинально не так, как надо. И это продолжалось весь сезон», — сказал Петров.

«Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов-2022 с 554 очками и не смогла навязать битву за титул «Ред Булл» (759).