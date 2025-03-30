Daily Mail: Ньюи выступал против перехода Цуноды в «Ред Булл»

Эдриан Ньюи, бывший технический директор «Ред Булл», а ныне сотрудник «Астон Мартин», был против подписания контракта с японским пилотом Юки Цунодой, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Ньюи называл Цуноду «истеричным ребенком, который разбрасывает игрушки в кокпите». Большинство инженеров команды, подчинявшихся Ньюи, поддерживали его позицию. Именно поэтому изначально на место Серхио Переса рассматривался Лиам Лоусон.

На «Гран-при Японии» «Ред Булл» принял решение заменить Лоусона, который провел всего две гонки, на Цуноду.