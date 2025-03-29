Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

29 марта, 17:51

«Ред Булл» ждет массовый уход сотрудников инженерного штаба

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Команду «Ред Булл» продолжают покидать сотрудники инженерного штаба, сообщает Marca.

По данным источника, многие специалисты уже покинули команду. До начала гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии из «Руд Булл» ожидается уход сотрудников инженерного штаба.

Сообщается, что отток специалистов связан с тем, что многие из команды инженеров «Хонды» отказались от перехода в отдел по разработке двигателей Red Bull Powertrains. Летом они начнут ускоренный курс обучения в Японии, взяв несколько месяцев отпуска, прежде чем приступить к разработке будущего двигателя «Астон Мартин».

«Ред Булл» в первых трех гонках сезона-2025 набрал 36 очков. «Гран-при Японии» пройдет с 4 по 6 апреля.

Источник: Marca
Формула-1
Ред Булл
Читайте также
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Перес — о своем будущем: «У меня есть возможности в разных местах»

Daily Mail: Ньюи выступал против перехода Цуноды в «Ред Булл»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости