Цунода — о тренировках на «Гран-при Японии»: «Я чувствую уверенность в машине»

Пилот «Ред Булла» Юки Цунода прокомментировал результаты двух тренировок на «Гран-При Японии».

«Думаю, мы вправе сказать, что сегодня все было в порядке, хоть и могло быть лучше. Первая тренировка получилась лучше второй. Я приобрел гораздо больше знаний. Во второй практике из-за большого количества остановок я не смог показать быстрое время. Возможно, сессию можно было бы назвать провальной для всех. В целом все в порядке, и я рад, что чувствую уверенность в машине. Ощущения немного отличаются от тех, что я испытывал при работе на симуляторе. Но так всегда бывает в случае с реальной машиной. Нам еще предстоит проделать определенную работу в преддверии завтрашнего дня», — цитирует Цуноду пресс-служба «Ред Булл».

На первой тренировке 24-летний японец показал 6-е время, на второй — 18-е.

В личном зачете новичок «Ред Булла» занимает 17-ю строчку с 3 баллами.