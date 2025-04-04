Лоусон оценил болид «РБ» после первых двух практик в Сузуке

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился впечатлениями от участия в первых двух практиках «Гран-при Японии».

«Ощущения от болида определенно отличаются. У нас быстрая машина, так что надеюсь на хороший результат. Трасса очень крутая, а благодаря новому покрытию первый сектор стал еще быстрее — ощущения просто головокружительные», — приводит слова Лоусона Motorsport.

По итогам первой свободной практики новозеландец показал 13-й результат, а по итогам второй — пятый.