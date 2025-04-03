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3 апреля, 09:12

Цунода: «Заработать очки и попасть в третий сегмент квалификации в Японии будет непросто»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода оценил свои шансы на «Гран-при Японии».

«Быть близко к скорости Макса крайне сложно, но я выложусь на 100 процентов. В этом сезоне мне пока удавалось стабильно проходить в Q3, и я чувствовал себя комфортно. Но здесь придется быстро адаптироваться: всего три практики, а затем сразу квалификация. Времени в обрез, но я готов к такому вызову.

Если честно, я даже не загадываю насчет подиума. Это совершенно новая машина, а «Сузука» — сложная трасса. Управлять этим «зверем» непросто, поэтому даже попадание в топ-10 и очки уже будут достижением. Главное — прогрессировать от сессии к сессии», — приводит слова Цуноды Sky Sports.

Ранее, 27 марта, стало известно, что 24-летний японец, ранее выступавший за «Рейсинг Буллз», заменит Лиама Лоусона в «Ред Булл» уже на третьем этапе сезона — «Гран-при Японии».

Он пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Skysports
Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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