Цунода — о своем стиле пилотирования: «Если бы он не работал, меня бы не было в «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о подготовке к «Гран-при Японии» и оценил свой стиль пилотирования.

«Дебют за «Ред Булл» в Японии, на мой взгляд, лучшая ситуация. У меня появились кое-какие идеи после работы на симуляторе, но он всегда немного отличается от реальной машины.Так что увидим после первой практики, нужно ли мне будет как-то сильно изменить настройки. Но я точно не думаю, что должен как-то перерабатывать свой стиль пилотирования, потому что в конце концов до сих пор он работал хорошо еще в «Рейсинг Буллз», в противном случае, возможно, меня бы здесь не было с этой эмблемой», — цитирует Цуноду RaceFans.

Ранее, 27 марта, стало известно, что 24-летний японец, ранее выступавший за «Рейсинг Буллз», заменит Лиама Лоусона в «Ред Булл» уже на третьем этапе сезона — «Гран-при Японии».

Он пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.