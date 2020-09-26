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Blick: Райкконен останется в «Альфа Ромео» на сезон-2021

11:59
Кими Райкконен. Фото Instagram
Кими Райкконен. Фото Instagram
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Кими Райкконен принял решение остаться в «Альфа Ромео» на сезон-2021, сообщает Blick.

40-летний финн планирует провести еще один сезон в «Формуле-1». Сообщается, что гонщик активировал опцию продления контракта на год, которая действовала до 15 сентября.

Также, по информации источника, гонщик «Формулы-2» Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» во время пятничной сессии свободных заездов «Гран-при Эйфеля», который пройдет с 9 по 11 октября.

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