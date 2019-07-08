Берни Экклстоун: "Хочу, чтобы Путин правил Европой"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.

– Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. Сейчас у нас никого нет, так что хуже не будет. Он делает то, что обещает. Я не сторонник демократии, – приводит ESPN слова Экклстоуна из интервью Times.

Отметим, что с 2014 года Экклстоун и Путин часто встречаются на этапах Гран-при России.

Почетный президент "Формулы-1" Экклстоун: "Заслонил бы Путина от пули своим телом"

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