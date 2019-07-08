Почетный президент "Формулы-1" Экклстоун: "Заслонил бы Путина от пули своим телом"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун признался, что готов пожертвовать своей жизнью ради президента РФ Владимира Путина.

– Если бы кто-то стоял у пулемета и пытался застрелить Путина, то я бы заслонил его своим телом, потому что он хороший парень. Он никогда не делал ничего, что было бы плохо для людей, – приводит ESPN слова Экклстоуна из интервью Times.

Отметим, что с 2014 года Экклстоун и Путин часто встречаются на этапах Гран-при России.

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