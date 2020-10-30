«Альфа Ромео» продлила контракты с Райкконеном и Джовинацци на сезон-2021
11:10
Пилоты Кими Райкконен и Антонио Джовинацци продолжат выступления за «Альфа Ромео» в сезоне-2021, сообщает пресс-служба команды.
41-летний финн и 26-летний итальянец продлили контракты на следующий год.
Райкконен и Джовинацци выступают за «Альфа Ромео» с сезона-2019. В составе швейцарской команды финский гонщик установил рекорд по количеству гонок, проведенных в «Формуле-1» за всю историю гоночной серии.
Breaking news! ? Kimi and Antonio will stay with the team in 2021 ?— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 30, 2020
Read the full announcement ? https://t.co/MqODTznGuI#AlfaRomeoRacing #ORLEN #SauberMotorsport pic.twitter.com/rtvD2RRTOn