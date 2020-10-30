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«Альфа Ромео» продлила контракты с Райкконеном и Джовинацци на сезон-2021

11:10
Кими Райкконен. Фото Instagram
Кими Райкконен. Фото Instagram
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Пилоты Кими Райкконен и Антонио Джовинацци продолжат выступления за «Альфа Ромео» в сезоне-2021, сообщает пресс-служба команды.

41-летний финн и 26-летний итальянец продлили контракты на следующий год.

Райкконен и Джовинацци выступают за «Альфа Ромео» с сезона-2019. В составе швейцарской команды финский гонщик установил рекорд по количеству гонок, проведенных в «Формуле-1» за всю историю гоночной серии.

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