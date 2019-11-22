Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Легкая атлетика

Названы кандидаты на пост врио главы ВФЛА

14:33
Теги:

Главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский?, Марина Купцова и глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, занимающие должности вице-президентов ВФЛА, являются кандидатами на пост временно исполняющего обязанности президента организации. Об этом сообщила пресс-атташе организации Наталья Юхарева.

— На пост исполняющего обязанности президента ВФЛА претендуют три кандидата — Юрий Борзаковский, Марина Купцова и Юлия Тарасенко, — цитирует «РИА Новости» Юхареву.

В четверг семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об их отстранении. Президиум ВФЛА, который обсудит вопросы, касающиеся приостановки деятельности главы организации Шляхтина и назначения исполняющего обязанности президента федерации, состоится 23 ноября в Олимпийском комитете России.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191122/1561472228.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир