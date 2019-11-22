Названы кандидаты на пост врио главы ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский?, Марина Купцова и глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, занимающие должности вице-президентов ВФЛА, являются кандидатами на пост временно исполняющего обязанности президента организации. Об этом сообщила пресс-атташе организации Наталья Юхарева.

— На пост исполняющего обязанности президента ВФЛА претендуют три кандидата — Юрий Борзаковский, Марина Купцова и Юлия Тарасенко, — цитирует «РИА Новости» Юхареву.

В четверг семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об их отстранении. Президиум ВФЛА, который обсудит вопросы, касающиеся приостановки деятельности главы организации Шляхтина и назначения исполняющего обязанности президента федерации, состоится 23 ноября в Олимпийском комитете России.