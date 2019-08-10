Лифанов отобрался на Олимпиаду-2020 в пятиборье

Мужская сборная России по современному пятиборью на чемпионате Европы в британском Бате выполнила задачу-минимум на турнире была выполнена.

"Не могу сказать, что я доволен тем, как выступила наша мужская команда на этом турнире, – заявил главный тренер национальной команды Андрей Моисеев в интервью ТАСС. – Ребята были способны на большее. Однако задачу-минимум нам выполнить удалось. Путевку на Олимпиаду-2020 по итогам личного турнира завоевал Александр Лифанов"

В финале мужского личного турнира выступали два россиянина – Александр Лифанов и олимпийский чемпион Александр Лесун. Лифанов финишировал девятым и отобрался на Олимпийские игры, Лесун досрочно прекратил борьбу в финале из-за проблем со здоровьем. Сергей Баранов и Кирилл Беляков не сумели пробиться в финал. В мужской эстафете Данил Калимуллин и Егор Пучкаревский заняли четвертое место.