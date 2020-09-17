Фото дня и, вероятно года. Дюплантис и его мировой рекорд

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис сфотографировался с табло, зафиксировавшим его мировой рекорд в прыжках с шестом. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме он преодолел планку на 6,15 и побил достижение советского и украинского спортсмена Сергея Бубки (6,14), державшееся с 1994 года.

В феврале этого года Дюплантис также установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Сперва он прыгнул на 6,17, а спустя несколько дней — на 6,18.