CAS примет решение по делу Кастер Семени до 26 марта

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) примет решение по делу двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Кастер Семени до 26 марта, сообщает пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что ИААФ намерена признать Семеню мужчиной, ощущающим себя женщиной.

В ближайшее время ИААФ планирует ввести правило, по которому легкоатлетки с повышенным содержанием тестостерона, обязаны будут принимать специальные препараты для снижения его уровня. Семеня подала иск в CAS из-за несогласия с данным предложением.

Семеня выиграла золотые медали Игр-2012 и 2016 в беге на 800 м. ИААФ проводила расследование в связи с вопросом о половой принадлежности Семени. Гендерный тест обнаружил, что она женщина, но от рождения имеет повышенный уровень тестостерона.

В мае 2015 года Семеня вступила в однополый брак со своей возлюбленной Виолетт Рассебоя.