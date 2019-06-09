"Будьте собой и не обманывайте себя". Как вам образ Исинбаевой?

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала новый снимок в Инстаграме. Прославленная спортсменка надела белое платье в черный горошек.
"Зачем притворяться, зачем строить из себя ту, кем не являешься, зачем себя обманывать? Я такая, какая есть...
Могу быть серьезной, могу быть смешной, могу и взгрустнуть... Это все естественно. Ведь жизнь - это эмоции в данном моменте времени. Когда тебе супер - хорошо, хочется делиться этим с окружающими. Когда тебе плохо, стараюсь быть одна, когда сложно, обращаюсь за помощью.
Друзья, дорогие, будьте собой, не обманывайте себя... Жизнь одна, и то как вы ее проживете, зависит от вас и только!!! Согласны?" - напиала Исинбаева в Инстаграме.
Зачем притворятся, зачем строить из себя ту, кем не являешься, зачем себя обманывать! Я такая, какая есть... Могу быть серьёзной, могу быть смешной, могу и взгрустнуть... Это всё естественно. Ведь жизнь-это эмоции в данном моменте времени. Когда тебе супер-хорошо, хочется делится этим с окружающими. Когда тебе плохо, стараюсь быть одна, когда сложно, обращаюсь за помощью. Друзья, дорогие, будьте собой, не обманывайте себя... Жизнь одна и то как вы её приживёте, зависит от Вас и только!!! 😊 Согласны? 🤗