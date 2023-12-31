Сборная России по спортивной гимнастике возобновит подготовку к новому сезону 4 января

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что первый сбор команды в 2024 году стартует 4 января.

«Первый в новом году сбор команды начнется на «Озере Круглое» 4 января, — цитирует Родионенко ТАСС. — Предыдущее тренировочное мероприятие выдалось непростым из-за простудных эпидемий, часть спортсменов мы вынуждены были из-за болезни отпустить с базы. Надеюсь, что январский сбор пройдет в нормальном режиме, пока ни один из гимнастов не обращался к нам с просьбой приехать на «Круглое» попозже. Но это и понятно, совсем скоро у нас будет чемпионат России».

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 11 по 18 марта.