Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 10:47

Сборная России по спортивной гимнастике возобновит подготовку к новому сезону 4 января

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что первый сбор команды в 2024 году стартует 4 января.

«Первый в новом году сбор команды начнется на «Озере Круглое» 4 января, — цитирует Родионенко ТАСС. — Предыдущее тренировочное мероприятие выдалось непростым из-за простудных эпидемий, часть спортсменов мы вынуждены были из-за болезни отпустить с базы. Надеюсь, что январский сбор пройдет в нормальном режиме, пока ни один из гимнастов не обращался к нам с просьбой приехать на «Круглое» попозже. Но это и понятно, совсем скоро у нас будет чемпионат России».

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 11 по 18 марта.

Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
«Я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России». Он тренировал Роналдо, «Зенит» и выиграл 35 трофеев
Relevo: в испанском антидопинговом агентстве скрывали положительные допинг-пробы спортсменов
В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом
Число жертв террористической атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 22
Селедка под шубой: какими слоями выкладывать, рецепты и подачи
В Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мельникова рассказала, как начала болеть за «Спартак»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости