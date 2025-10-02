Российская гимнастка Мельникова: «Мне уже все-таки 25 лет, поэтому побаливают ноги»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова связала боли в ногах с тем, что достигла значительного для женской спортивной гимнастики возраста в 25 лет.

«Мне уже все-таки 25 лет, поэтому побаливают ноги. Я заматываю их бинтами не из-за травм, а чтобы обезопасить себя от них. Да и я сама такая спортсменка нежная, когда чуть побаливает, я сразу заматываю», — цитирует Мельникову ТАСС.

На чемпионате России гимнастка выходила на снаряды с замотанными бинтами правым коленом и левой ступней.

По словам Мельниковой, она бережет себя перед чемпионатом мира. На национальном первенстве она намерена быть аккуратной.

Гимнастка является обладателем серебряной медали Олимпиады-2016, золота командного турнира Игр-2020, а также двух бронзовых медалей Олимпиады-2020 — в многоборье и вольных упражнениях.