Маринов стал чемпионом России в личном многоборье

Представитель Татарстана Даниел Маринов выиграл индивидуальное многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.

20-летний спортсмен получил 81,331 балла по сумме всех упражнений. Второе место занял Александр Карцев, выступающий за Владимирскую область (80,632). Бронзу завоевал Иван Куляк из Калужской области (80,030).

Наибольшую сумму баллов в личном многоборье набрал 17-летний Арсений Духно (81,399), однако он выступал вне зачета из-за возраста.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Сириусе и завершится 4 октября.