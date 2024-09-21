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Матыцин: «Объединение гимнастических федераций в России должно иметь кумулятивный эффект»

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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин выразил мнение, что объединение всех отечественных гимнастических федераций в единую организацию должно дать большой толчок развитию этих видов спорта в стране.

«Наверно, объединение всех усилий должно иметь кумулятивный эффект и дать больший толчок развитию гимнастических видов спорта. Я, во всяком случае, так эту концепцию вижу», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Международная федерация гимнастики объединяет шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте и паркур.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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