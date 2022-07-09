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Нагорный рассказал о провокациях, с которыми сборная России столкнулась на чемпионате Европы

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Никита Нагорный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что национальная сборная столкнулась с провокациями со стороны болельщиков на чемпионате Европы в Швейцарии.

«Помню, какие были провокации, когда выступали в Швейцарии на чемпионате Европы. Когда нам кричали, что мы какие-то не такие русские. Кидали нам деньги, «купите еды, у вас денег нет!» С трибуны прямо. Мы переживали такие моменты. Здесь вопрос в адекватности людей. Конечно, сейчас спорт немного обесценился», — приводит слова Нагорного «РИА Новости Спорт».

Нагорный является олимпийским чемпионом Токио-2020 в командных соревнованиях. Он трижды побеждал на чемпионате мира 2019 года.

8 июля Нагорный занял первое место в личном многоборье на Кубке России в Калуге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220709/nagornyy-1801375390.html
Никита Нагорный
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