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Сегодня, 14:36

Олимпийский чемпион Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на Кубке России в Калуге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Денис Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на открытом Кубке России по спортивной гимнастике.

Результат россиянина — 14,566 балла. Второе место занял Даниэл Маринов (14,533), на третьей строчке — белорус Егор Шарамков (14,350).

Аблязин — олимпийский чемпион Токио-2020 в командном турнире, также он дважды становился серебряным призером Игр в опорном прыжке (в 2012 и 2016 годах).

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 6 по 10 июля.

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