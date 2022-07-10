Олимпийский чемпион Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на Кубке России в Калуге
Денис Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на открытом Кубке России по спортивной гимнастике.
Результат россиянина — 14,566 балла. Второе место занял Даниэл Маринов (14,533), на третьей строчке — белорус Егор Шарамков (14,350).
Аблязин — олимпийский чемпион Токио-2020 в командном турнире, также он дважды становился серебряным призером Игр в опорном прыжке (в 2012 и 2016 годах).
Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 6 по 10 июля.
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