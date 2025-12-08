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8 декабря 2025, 17:27

Маринов о допуске российских гимнастов: «Европа строже с нами, чем весь мир»

Дарик Агаларов

Российский гимнаст и бронзовый призер ЧМ Даниел Маринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить российских спортсменов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

«Невозможно этому не радоваться. Надеюсь, что со следующего года мы начнем совершенно другую подготовку и начнем выезжать на международные соревнования и выступать, кайфовать и побеждать, конечно же. Меня удивляет, что на международные соревнования нас допустили раньше, чем на европейские. Европа строже с нами, чем весь мир», — сказал Маринов «СЭ».

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Ранее российские гимнасты уже получили разрешение участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики на условиях нейтральности. На последнем чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике — в Болгарии.

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Даниел Маринов
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