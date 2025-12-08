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8 декабря 2025, 15:10

Мельникова — о планах по усложнению программ: «Я бы очень хотела в будущем перенести «Ченг» в многоборье»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российская спортсменка Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» рассказала, что намерена усиливать программы. Ее главная цель — прыгать сложнейший «Ченг» в многоборье.

«Очень хотела его сделать в Джакарте, — призналась гимнастка, — но мы с тренером выбрали надежный вариант. Сейчас это было бы неоправданным риском. Но я бы очень хотела в будущем перенести «Ченг» в многоборье. Да и на вольных есть что усложнять».

Ангелина Мельникова.«Подумала — а вдруг это незаслуженная победа?» Мельникова — о моменте сомнений и пути к Лос-Анджелесу

Мельникова на ЧМ-2025 завоевала три медали: два золота — в опорном прыжке и личном многоборье, серебро — на брусьях.

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Ангелина Мельникова
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