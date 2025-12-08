8 декабря 2025, 14:30

Мельникова рассказала о сомнениях после триумфа на ЧМ: «А вдруг это незаслуженная победа?»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

После победы на чемпионате мира в Джакарте Ангелина Мельникова пережила не только радость, но и минуты сомнений. Причиной стал спор вокруг ее заступа на вольных упражнениях, который активно обсуждали в соцсетях.

«Когда началась шумиха, подумала: а вдруг это незаслуженная победа? Внутри были неприятные чувства», — призналась чемпионка в интервью «СЭ».

Успокоить ее помогло детальное видео, на котором видно, как она, делая элемент «винт-бланш», ювелирно попала ногой точно в границу ковра.

«После этого видео я просто выдохнула», — сказала гимнастка, отметив, что в критический момент сработал опыт — на соревнованиях она инстинктивно «жмется» от края площадки.

Охлобыстин — о черном поясе, мотоциклах и ментальном здоровье
«Спартак» выгнал словацкого легионера
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Итоги сезона «Лады». Перемены в «Шанхае»
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» вышла в плей-офф
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
