Мельникова рассказала о сомнениях после триумфа на ЧМ: «А вдруг это незаслуженная победа?»

После победы на чемпионате мира в Джакарте Ангелина Мельникова пережила не только радость, но и минуты сомнений. Причиной стал спор вокруг ее заступа на вольных упражнениях, который активно обсуждали в соцсетях.

«Когда началась шумиха, подумала: а вдруг это незаслуженная победа? Внутри были неприятные чувства», — призналась чемпионка в интервью «СЭ».

Успокоить ее помогло детальное видео, на котором видно, как она, делая элемент «винт-бланш», ювелирно попала ногой точно в границу ковра.

«После этого видео я просто выдохнула», — сказала гимнастка, отметив, что в критический момент сработал опыт — на соревнованиях она инстинктивно «жмется» от края площадки.