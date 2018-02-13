Александр Большунов: "В конце января уже и не думал об Олимпиаде. Так хреново было"

Лыжник Александр Большунов в интервью "СЭ" рассказал о своей болезни за несколько недель до старта Олимпийских Игр-2018. Напомним, что сегодня 21-летний россиянин завоевал бронзу в спринте.
– Расскажите о болезни.
– Лежал в больнице неделю, температура была под 40. Слег сразу после "Тур де Ски". Улетали в день последнего старта. Не надо было так делать. На фоне недовосстановления и "прибило". Выписался, кажется, только 27 января.
– Сколько килограмм потеряли?
– Не знаю. Но все, кто меня видели, были в шоке.
– Седьмой день лежите в больнице, температура под 40, а через две недели Олимпиада. Какие мысли?
– Если честно, думал только о том, как просто стать здоровым человеком, выписаться и жить, как раньше. В какой-то момент уже не думал об Олимпиаде, хотел просто вернуться в строй, вернуть здоровье. Так хреново было. (Владимир ИВАНОВ)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:15
докторр
Только не передави нагрузками в дни пика акклиматизации.
22:55 13 февраля
докторр
Парень, ты большой молодец!
22:54 13 февраля
sozerzator
Вердикт 19:23 Ты сам, хоть когда-нибудь, спортом занимался? Нет, ММА - не спорт...
20:27 13 февраля
sozerzator
Александр Большунов: Выступал как на первенстве водокачки Бронзовый призер Игр заявил, что мог вообще не поехать в Корею. © Советский спорт 1/9 — После полуфинала не возникло ощущения, что медаль у вас уже в кармане, потому что все сильнейшие именно в этом забеге и оказались? — первый вопрос Большунову. — Нет, это финал и в нем все может случиться. Надо было просто отработать нормально. — Но еще буквально десять дней назад говорили, то вы приедете только 16-го числа и в спринте не примете участие! — Все так и было. Еще за три дня до спринта я сидел на сборе в Австрии. Смотрел биатлон по телевизору. И тут мы с тренером за ужином решили, что я должен бежать спринт. Я ему сказал, что такие шансы на дороге не валяются, что-либо я еду и борюсь, либо мне вообще не стоит ехать на Олимпийские игры. — Вы реально рассматривали такой сценарий? — Да, реально. Где-то неделю только об этом и думал. Тот факт, что я вылетаю только 15-го меня просто убивал. Я понимал, что спринт — это та дисциплина, где я реально могу бороться за медаль даже несмотря на свое состояние после болезни. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бронзовое комбо! Две медали российских лыж в течение пяти минут! — А за золото с Клэбо могли поспорить? — Мог, но в конце подъема ноги чуть подзакисли. Что уж говорить: не чуть, а очень даже сильно… Конечно, всегда хочется показывать максимальный результат, но в данной ситуации и бронза — это хорошо. — На сколько процентов от своей лучшей формы вы были готовы? — Не на сто — это точно. Все-таки лыжи — это не тот вид спорта, где можно восстановиться за 10 дней. Тут важны и все группы мышц, и дыхание. Но в любом случае я очень рад этой медали. — Вы выбрали тактику — убегать в отрыв со старта. — Да, тренер (Юрий Бородавко. — Прим. ред.) меня поддержал. Разговаривал с ним после квалификации. Он сказал: никого не жди, не играйся в кошки-мышки, беги в своем темпе — с каждым стартом будешь чувствовать себя все лучше. — Кому посвящаете свою награду? — Всем болельщмкам, всей Ро… — осекся Александр, вспомнив предписания руководства. — Всей нашей стране. Ребятам, которых не допустили. Жалко, что здесь в Корее нет лучших спортсменов: Сереги Устюгова, Глеба Ретивых. — Если честно, перед стартом было сложно себя завести, — продолжил Александр. — Состояние какое-то было: все по фигу. Ни волнения, ничего. Как на первенстве водокачки выступал. — За счет чего в последние полтора года вы совершили такой рывок в мировую элиту? — За счет преодоления себя. Главный соперник — это я сам. — Есть желание бежать всю оставшуюся лыжную программу? — Пока не знаю. Решим попозже вместе с тренерами.
19:54 13 февраля
Вердикт
горнолыжник из Горно-Алтайска - "Молодец Саша! Русские не сдаются!" - Русские-то действительно большей частью не сдаются - но ведь те кто поехали - сдались же. В чем был героизм поехать на эту Олимпиаду, да еще учитывая, что на нее не попали сильнейшие соперники из своей же сборной ?
19:23 13 февраля
горнолыжник из Горно-Алтайска
Молодец Саша! Русские не сдаются!
19:07 13 февраля