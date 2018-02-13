Александр Большунов: "В конце января уже и не думал об Олимпиаде. Так хреново было"

Лыжник Александр Большунов в интервью "СЭ" рассказал о своей болезни за несколько недель до старта Олимпийских Игр-2018. Напомним, что сегодня 21-летний россиянин завоевал бронзу в спринте.

– Расскажите о болезни.

– Лежал в больнице неделю, температура была под 40. Слег сразу после "Тур де Ски". Улетали в день последнего старта. Не надо было так делать. На фоне недовосстановления и "прибило". Выписался, кажется, только 27 января.

– Сколько килограмм потеряли?

– Не знаю. Но все, кто меня видели, были в шоке.

– Седьмой день лежите в больнице, температура под 40, а через две недели Олимпиада. Какие мысли?

– Если честно, думал только о том, как просто стать здоровым человеком, выписаться и жить, как раньше. В какой-то момент уже не думал об Олимпиаде, хотел просто вернуться в строй, вернуть здоровье. Так хреново было. (Владимир ИВАНОВ)