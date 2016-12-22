Иван Проворов: "Филадельфия" боролась до конца в матче с "Вашингтоном"

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов подчеркнул, что команда добилась победы над "Вашингтоном" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ за счет волевых качеств. По его словам, в этой встрече "Флайерз" действовал правильно, показав хорошую игру.

- "Филадельфия" боролась до конца - старались, играли правильно, поэтому добились победы, - сказал Проворов в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ. - Я чувствую себя отлично. С каждой игрой добавляю. Думаю, что команда находится на правильном пути, становимся лучше.

- Вашингтон дважды вел в счете. Когда наступил переломный момент игры?

- "Филадельфия" никогда не сдается. Мы играем до конца, поэтому смогли сравнять и выиграть. "Флайерз" бьется друг за друга, поэтому побеждает.

- Как оцените первую треть сезона?

- Неплохо. Все идет по плану. Как я и говорил, стараюсь быть лучше с каждым матчем. Это же относится и к команде - стараемся прогрессировать и играть в свой хоккей.