Леонид Вайсфельд: "Скривенс? Интерес к этому вратарю комментировать не буду"

Как сообщает "Бизнес Online", "Салават Юлаев" договорился о заключении контракта с голкипером Беном Скривенсом. В минувшем сезоне 30-летний канадец выступал за минское "Динамо", а теперь является свободным агентом. Генеральный менеджер "Салавата" Леонид Вайсфельд не стал комментировать "СЭ" эту информацию.

– Интерес к этому вратарю комментировать не буду, – заявил Вайсфельд.

Всего в КХЛ на счету Скривенса 60 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых он одержал 29 побед, в среднем пропуская по 2,38 шайбы за игру и имея показатель отраженных бросков 91,6 процента.