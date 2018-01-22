Геннадий Курдин: "Как я понял, в ЦСКА сказали Кучерову, чтобы он сделал операцию за свой счет"

Первый тренер нападающего Никиты Кучерова Геннадий Курдин выразил мнение, что "Тампа-Бэй" сыграла на опережение, когда помогла форварду с операцией на плече. По словам специалиста, ЦСКА, за который выступал хоккеист, предложил игроку сделать операцию за свой счет.

– Как я понял, Никите в ЦСКА сказали: "Тебе надо – ты и делай". На свою зарплату, – сказал Курдин. – А какая у него была зарплата? Если в молодежке играешь, где он в основном и был, – тысяч 30 рублей. Вот "Тампа" и сыграла на опережение. Здесь парень никому не нужен был – а во Флориде ему тут же помогли, прооперировали… (Игорь РАБИНЕР)

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