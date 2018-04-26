Антон Малышев: "Мы были не хуже американцев, но нам меньше повезло"

Капитан юниорской сборной России Антон Малышев подвел итоги поражения от США (1:5) в четвертьфинале чемпионата мира.

– Шайба американцев в меньшинстве – что там произошло?

– Судьба повернулась в их сторону.

– И первый гол тоже судьба?

– Повезло им.

– Не было проблем с удалениями. И в обороне строго сыграли. От тренерского штаба шло, или сами подсобрались?

– Сами подсобрались. Но, конечно, тренерская установка присутствовала. Матч был принципиальным для нас, выкладывались по максимуму. Но судьба в нашу сторону не повернулась.

– Такие поражения закаляют?

– Конечно. У каждого из нас карьера еще только начинается. Обидно, что самый важный турнир в нашей жизни мы проиграли. Но дай бог, чтобы у каждого было как можно больше турниров.

– Американцы два года играют вместе, в одной команде. Что нужно, чтобы их победить?

– Больше реализовывать свои моменты. Мы были не хуже, но нам меньше повезло. (Евгений БЕЛОУСОВ)