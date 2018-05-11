Станислав Черчесов: "Решение не вызывать Глушакова обдумывали не одну секунду и не одну минуту"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение не включать полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в список игроков, которые в составе национальной команды отправятся на сбор готовиться к чемпионату мира-2018. По его словам, состав определяется исключительно по спортивному принципу.

– Игроки, которые не поедут на сборы, но попали в расширенный список... Какие у них перспективы?

– Буквально только что мы утвердили два плана. Те игроки, которые едут в Австрию, будут отдыхать четыре дня, но у них две тренировочные программы, они должны выполнять определенные упражнения. Вторая группа – для них другая программа, которую они тоже должны выполнять, где бы они ни были: полетят ли отдыхать или остаются в Москве. Мы будем на связи с ними.

– Сразу же хочется спросить про Глушакова. Он только в дополнительном списке. Это неожиданно. А Газинский – в основном...

– Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр, которые проводит тот или иной игрок. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом – не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление.

– Вам не кажется, что Глушаков – один из лидеров раздевалки?

– Решение принято, обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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