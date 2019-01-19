СМИ: Хедира может покинуть "Ювентус" в конце сезона

Нынешний сезон может стать последним в "Ювентусе" для полузащитника Сами Хедиры, сообщает Calciomercato.com. Это связано с будущим переходом хавбека "Арсенала" Аарона Рэмси. Кроме того, "Юве" может пополнить полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле.

31-летний немец в последнее время получает мало игровых минут, что также является одной из причин его возможного ухода. В текущем сезоне он провел 11 матчей за команду и забил мяч. Его контракт истекает летом 2021 года.

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