Жерар Пике: "История про меня и Рамоса - ложь. Мы отлично ладим"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике на пресс-конференции рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном сборной Испании​ Серхио Рамосом. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

- Все новости о нашем конфликте с Рамосом - ложь, мы отлично ладим. Все в порядке, у нас прекрасные отношения. Легче всего говорить, что мы отдалились друг от друга, что мы в ссоре, и так далее. Давайте прекратим эти спекуляции, достаточно - между нами нет никаких разногласий. (Егор БЫЧКОВ)