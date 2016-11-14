Вячеслав Караваев: "Предпочел бы чемпионат Германии возвращению в ЦСКА"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев отметил, что предпочел бы выступление в среднем клубе чемпионата Германии возвращению в ЦСКА, воспитанником которого является. Россиянин также добавил, что в скором времени надеется на предложения из Европы.

– Тяжело сказать, соглашусь я вернуться в ЦСКА, в случае предложения, или нет, – приводит ТАСС слова Караваева. – Смотря, как будет складываться карьера в Чехии. Возможно, будут предложения от топ-клубов Европы. И тут уже, естественно, решать буду не только я.

Если пришлось бы выбирать между ЦСКА и средним клубом чемпионата Германии, то на данный момент выбрал бы бундеслигу, при всем уважении к своему бывшему клубу. В моем возрасте лучше сейчас "засветиться" в немецких командах.

Чемпионат Германии сейчас вырос в плане футбола, в плане болельщиков. Команды показывают очень хороший уровень. Поэтому мне не просто хочется, у меня есть цель – играть за такие клубы, как "Боруссия" из Дортмунда, а возможно даже за менее именитые "Штутгарт" или "Гамбург". Конечно, еще хотелось бы поиграть в Англии, но там надо быть более физически мощным.