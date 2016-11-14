10:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вячеслав Караваев: "Предпочел бы чемпионат Германии возвращению в ЦСКА"

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Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев отметил, что предпочел бы выступление в среднем клубе чемпионата Германии возвращению в ЦСКА, воспитанником которого является. Россиянин также добавил, что в скором времени надеется на предложения из Европы.

– Тяжело сказать, соглашусь я вернуться в ЦСКА, в случае предложения, или нет, – приводит ТАСС слова Караваева. – Смотря, как будет складываться карьера в Чехии. Возможно, будут предложения от топ-клубов Европы. И тут уже, естественно, решать буду не только я.

Если пришлось бы выбирать между ЦСКА и средним клубом чемпионата Германии, то на данный момент выбрал бы бундеслигу, при всем уважении к своему бывшему клубу. В моем возрасте лучше сейчас "засветиться" в немецких командах.

Чемпионат Германии сейчас вырос в плане футбола, в плане болельщиков. Команды показывают очень хороший уровень. Поэтому мне не просто хочется, у меня есть цель – играть за такие клубы, как "Боруссия" из Дортмунда, а возможно даже за менее именитые "Штутгарт" или "Гамбург". Конечно, еще хотелось бы поиграть в Англии, но там надо быть более физически мощным.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3780688

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо зол!

О многом говорит- это короткое вью. В основном о том, как в стойле "хорошая" еврейская семья. Видимо именно сам Караваев и не захотел заключать контракт с конявыми и его пришлось продать при кадровом дефиците всего за лям евро. Он согласен играть в условном Фрайбурге или Хоффенхайме(где и Цубер на банке сидит) и не играть за свой родной клуб!!!!! Страшно за конюшню.

10:45

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Материалы других СМИ