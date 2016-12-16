17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "На тренировках Васин ничем не уступает Игнашевичу и Березуцким"

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в фильме "Игра разума. Как делается футбол" подчеркнул, что считает Виктора Васина квалифицированным защитником. Специалист отметил, что убедил 28-летнего футболиста согласиться на аренду в "Уфе", напомнив ему о чемпионате мира-2018.

– Уровень Березуцких и Игнашевича не вызывает никаких сомнений, – сказал Гончаренко. – Но и уровень Васина был виден. На тренировках он не уступает им. Но на стороне Березуцких и Игнашевича имя и авторитет. Поэтому я позвал его в "Уфу". Одним из аргументов было, что скоро чемпионат мира, у него хороший возраст, чтобы попасть в сборную, а если Васин не будет играть, о нем никто и не вспомнит.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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СереХа

В этом фильме везде пишут Г(а)нчаренко. Вы уж там определитесь.

18:46

Гаттузо зол!

а-ха-ха-ха! васин переигрывает столпов. Хохма от лятуна ганчаренки. То ли столпы уже развалились, то ли васин в 28 вдруг стал прекрасен.......

18:36

Parasenok

за неимением никого и Витя Онопко не уступит )))

17:57

СашаРичагин

Начинающий 28-летний футболист Васин и заканчивающий, но вечно молодой, Вася.

17:55

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