Судьба Калитвинцева в "Динамо" будет решена после двух дерби

По информации "СЭ", после поражения от "Арсенала" (0:1) в 10-м туре чемпионата России позиции главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева резко пошатнулись. На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице. В последний раз они побеждали 12 августа в игре с "Анжи" (3:1). По нашим данным, решение по Калитвинцеву будет принято после двух дерби "Динамо" – с ЦСКА (23 сентября) и "Локомотивом" (1 октября).
Алый Дракон
crazysun78 а знаете, с кем играет динамо в последнем туре?... ;) 22:21... Знаем - с "Барселоной".
22:31
crazysun78
а знаете, с кем играет динамо в последнем туре?... ;)
22:21
avu1956
ФНЛ ждёт.
22:09
hant64
Похоже, Калитвинцев на выход. Да разве в тренере там дело? И как вы, братцы, не садитесь, всё в футболисты не годитесь. Шунин - основной вратарь, больше добавить нечего, это само по себе анекдот.
22:07
Динамо Клин
Куда еще тянуть??? Теряется драгоценное время, две баранки обеспечены
22:03