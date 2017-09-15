Судьба Калитвинцева в "Динамо" будет решена после двух дерби

По информации "СЭ", после поражения от "Арсенала" (0:1) в 10-м туре чемпионата России позиции главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева резко пошатнулись. На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице. В последний раз они побеждали 12 августа в игре с "Анжи" (3:1). По нашим данным, решение по Калитвинцеву будет принято после двух дерби "Динамо" – с ЦСКА (23 сентября) и "Локомотивом" (1 октября).

Трансляция матча "Арсенал" – "Динамо"