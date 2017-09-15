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21:59 | Футбол — РФПЛ

Судьба Калитвинцева в "Динамо" будет решена после двух дерби

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По информации "СЭ", после поражения от "Арсенала" (0:1) в 10-м туре чемпионата России позиции главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева резко пошатнулись. На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице. В последний раз они побеждали 12 августа в игре с "Анжи" (3:1). По нашим данным, решение по Калитвинцеву будет принято после двух дерби "Динамо" – с ЦСКА (23 сентября) и "Локомотивом" (1 октября).

Трансляция матча "Арсенал" – "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Алый Дракон

crazysun78 а знаете, с кем играет динамо в последнем туре?... ;) 22:21... Знаем - с "Барселоной".

22:31

crazysun78

а знаете, с кем играет динамо в последнем туре?... ;)

22:21

avu1956

ФНЛ ждёт.

22:09

hant64

Похоже, Калитвинцев на выход. Да разве в тренере там дело? И как вы, братцы, не садитесь, всё в футболисты не годитесь. Шунин - основной вратарь, больше добавить нечего, это само по себе анекдот.

22:07

Динамо Клин

Куда еще тянуть??? Теряется драгоценное время, две баранки обеспечены

22:03