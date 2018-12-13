"Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны за расизм в адрес Гильерме после матча с "Локомотивом"

"Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны B на ближайшую игру и оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1) за кричалки расистского характера. Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Во время игры на "Открытие Арене" фанаты красно-белых скандировали кричалку "Банана-мама", в которой упоминались сборная России и обезьяна. "Заряд", по всей видимости, был адресован вратарю железнодорожников Гильерме – он был единственным натурализованным игроком на поле, заигранным за национальную команду.

– Присутствовали представители "Спартака" и "Локомотива", – сказал Григорьянц. – Просмотрели записи, нет сомнений, что видео было снято на этом матче. "Спартак" оштрафован за ненормативные скандирования и оскорбление Гильерме по расовому признаку на 300 тысяч рублей. Также клуб наказан закрытием трибуны B на ближайший матч чемпионата России (против "Краснодара". – Прим. "СЭ"). (Андрей Михайлов)

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