00:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шесть инспекторов РФПЛ и ФНЛ не сдали тесты по правилам игры

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По информации "СЭ", по итогам завершившегося семинара инспекторов целый ряд специалистов будут отстранены от работы на матчах весеннего этапа чемпионата и первенства России.

Инспектора сдавали нормативы по теории (либо по правилам игры, либо видеотест). С испытанием не справились шестеро – Безубяк (инспектор РФПЛ), Гусев (инспектор ФНЛ), Клепиков (инспектор ФНЛ), Кожухов (инспектор ФНЛ), Маляров (инспектор ФНЛ), Правило (инспектор ФНЛ). Кроме того, не сдала нормативы инспектор женского футбола Татьяна Евсеева.

Все инспектора, в соответствии с положением Департамента судейства и инспектирования, будут отстранены от работы на матчах весеннего этапа чемпионата и первенства России.

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