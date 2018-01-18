Шандор Варга: "Лестер" может продать Мусу в ЦСКА за 5 миллионов"

Известный агент Шандор Варга не исключает, что "Лестер" может не отдать в аренду, а даже продать нападающего Ахмеда Мусу в ЦСКА. Также он подтвердил наличие интереса к Федору Смолову в Англии.
– Сегодня главный тренер сборной Нигерии заявил, что Муса возвращается в ЦСКА. Что говорят об этом в Англии?
– Конкретной информации у меня нет. Но я не удивлюсь, если Муса вновь окажется в ЦСКА. В "Лестере" он играет мало, сидит на лавке. А ЦСКА – это пока пик его карьеры. Так что верю в такой сценарий. Причем возможно не только аренда, а и полноценная покупка.
– А сколько же он сейчас может стоить?
– Сложно сказать. За сколько "Лестер" его купил?
– В районе 20 миллионов.
– Ясно. Но если Муса из года в год будет сидеть на лавке, цена на него будет падать и падать. Так что лучше сейчас, возможно, продать, иначе он потом уйдет бесплатно. Не исключаю, что сейчас "Лестер" его продаст за меньшую сумму. Плюс пропишут бонусы за его голы за армейцев.
– За меньшую суму – это за сколько? За 5 миллионов?
– Да. Могут и за 5.
– Что слышно о возможном переходе Смолова в "Вест Хэм"?
– Знаете, я общался со многими футбольными людьми в Англии. Вроде, к нему есть внимание. Но пока никто не принял решение делать ему предложение. Такое бывает. Венгер посматривал Мхитаряна еще в 2012 году и хотел его взять (смеется). Иногда переходы затягиваются.
– Это случай Смолова?
– Думаю, Смолов заслуживает играть в хорошей команде. Не надо переходить абы куда, где он будет получать неплохие деньги, но при этом сидеть на лавке. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- ЦСКА (футбол)
- Арсен Венгер
- Вест Хэм
- Сборная Нигерии (футбол)
- Генрих Мхитарян
- Лестер
- Федор Смолов
- Шандор Варга
- Ахмед Муса
Островзаячий
Бу-га-га!_____Прочитал на СЭ.Ещё удивился. А, что не так по сути. Обратил внимания на пенни, которые составляют 30%.Значит долго ждали. Потом обвинение в пользовании чужими деньгами. Оснований не доверять Арбитражному суду нет. А как там дальше дела пошли я не разбирался. Надеюсь оплатили как-то. Может билетами на матч с Амкаром.Да и чем закончилось с Альфой? Пальцем?
17:19
BeeBop
Островзаячий...и не лень тебе это набирать? Или ты это с сайта Арбитражного суда скачал?
17:02
shpasic
так разве за этот кредит Гинер ещё не расплатился, продав пиджак от Армани?
16:57
Бу-га-га!
Островзаячий____ Альфа-банк не полтора, а 100 лямов с Гинера взыскивал. Знаешь, чем закончилось?))
16:57
Островзаячий
16 ноября 2017, 21:51 Суд взыскал с футбольного клуба ЦСКА € 1,55 млн по иску Темпбанка Арбитражный суд Москвы взыскал с футбольного клуба ЦСКА € 1,55 млн в пользу Темпбанка, сообщает Rambler News Service. «Суд принял решение взыскать с ПФК ЦСКА задолженность в размере € 1,17 млн по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере € 354 178,16, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере € 31 722,49, и расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей», — сказала судья Залина Битаева, добавив, что ЦСКА имеет права подать апелляцию.
16:47
Островзаячий
Не спшите ищу.
16:44
Бу-га-га!
Островзаячий___ Ты бы тогда и про решение суда нацарапал. Или, главное - вброс?
16:35
Smash.
Островзаячий, ссылкой на инфу поделишься?
16:33
Островзаячий
Недавно на Гинера подали в суд за не возврат кредита плюс пени за просрочку. Миллион долларов с небольшим. Если он такие долги не может отдать, откуда 5 миллионнов. И зарплату Муса тоже захочет старую. Гинер давно не платит по старому. Там долги по четыре месяца.Оланаре ваше всё.
16:30
sancesz
snapdragon625 с которым у цска 200 лямов долга/////// Ну так ЦСКА де не народное достояние, стадион как Зениту или Казани или Казани никто не подарил. А своей нефтяной компание Гинер пока не обзавелся.
15:45
snapdragon625
на бум ляпнул цену,а ослы уже в ладоши бьют гениальному менеджменту Гинеру,с которым у цска 200 лямов долга
15:29
ArtTim
Да, только Гинер 5 лямов не даст, по причине их отсутствия...))
15:24
psevdonim777
Не надо переходить абы куда, где он будет получать неплохие деньги, но при этом сидеть на лавке. Если перейдёт в фк " абы куда", но при этом будет сидеть на лавке, тогда где он будет сидеть при переходе в топ-клуб?
15:06
shpasic
вся эта шайка "известных агентов", конечно, ничего кроме смеха не вызывает: Варга, Трабукки, Селюк))
14:21
alex-ls
никто его за 5 не продаст. лучше пусть гниет дальше на скамейке
14:13
shpasic
точно, так всё и есть, этому верим. а Халка-то на самом деле купили за миллиард, а продали за миллион!))
14:05
Millwall82
Бизнес по-гинеровски,впарить за 20, вернуть за 5) или вообще всех нае, как ФК Рим.
14:00