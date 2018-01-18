Шандор Варга: "Лестер" может продать Мусу в ЦСКА за 5 миллионов"

Известный агент Шандор Варга не исключает, что "Лестер" может не отдать в аренду, а даже продать нападающего Ахмеда Мусу в ЦСКА. Также он подтвердил наличие интереса к Федору Смолову в Англии.

– Сегодня главный тренер сборной Нигерии заявил, что Муса возвращается в ЦСКА. Что говорят об этом в Англии?

– Конкретной информации у меня нет. Но я не удивлюсь, если Муса вновь окажется в ЦСКА. В "Лестере" он играет мало, сидит на лавке. А ЦСКА – это пока пик его карьеры. Так что верю в такой сценарий. Причем возможно не только аренда, а и полноценная покупка.

– А сколько же он сейчас может стоить?

– Сложно сказать. За сколько "Лестер" его купил?

– В районе 20 миллионов.

– Ясно. Но если Муса из года в год будет сидеть на лавке, цена на него будет падать и падать. Так что лучше сейчас, возможно, продать, иначе он потом уйдет бесплатно. Не исключаю, что сейчас "Лестер" его продаст за меньшую сумму. Плюс пропишут бонусы за его голы за армейцев.

– За меньшую суму – это за сколько? За 5 миллионов?

– Да. Могут и за 5.

– Что слышно о возможном переходе Смолова в "Вест Хэм"?

– Знаете, я общался со многими футбольными людьми в Англии. Вроде, к нему есть внимание. Но пока никто не принял решение делать ему предложение. Такое бывает. Венгер посматривал Мхитаряна еще в 2012 году и хотел его взять (смеется). Иногда переходы затягиваются.

– Это случай Смолова?

– Думаю, Смолов заслуживает играть в хорошей команде. Не надо переходить абы куда, где он будет получать неплохие деньги, но при этом сидеть на лавке. (Виталий АЙРАПЕТОВ)